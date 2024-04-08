Синоптики сообщили о приходе «майского тепла» в Центральную Россию

Температура воздуха в центре европейской части РФ с 8 по 14 апреля будет на 7-8 градусов выше нормы.

Синоптики сообщили о приходе «майского тепла» в Центральную Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, температура воздуха в центре европейской части РФ с 8 по 14 апреля будет на 7-8 градусов выше нормы.

Это случится из-за переноса теплых воздушных масс из Атлантики.

Будет облачно, давление около нормы, местами возможен небольшой дождь, но значительных осадков не ожидается.