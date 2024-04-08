Рязанская команда заняла первое место на чемпионате ФСИН России по плаванию

Рязанская команда заняла первое место на чемпионате ФСИН России по плаванию. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Состязания проходили в Волгограде. В них приняли участие 210 спортсменов.

По итогам Чемпионата в общекомандном зачете победу одержала команда УФСИН России по Рязанской области, второе место в этой категории у сборной УФСИН России по Мурманской области и на третьем месте команда УФСИН России по Вологодской области.

Все призеры и победители получили дипломы, медали, кубки.