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Рязанская команда заняла первое место на чемпионате ФСИН России по плаванию

Рязанская команда заняла первое место на чемпионате ФСИН России по плаванию. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Состязания проходили в Волгограде. В них приняли участие 210 спортсменов.

По итогам Чемпионата в общекомандном зачете победу одержала команда УФСИН России по Рязанской области, второе место в этой категории у сборной УФСИН России по Мурманской области и на третьем месте команда УФСИН России по Вологодской области.

Все призеры и победители получили дипломы, медали, кубки.