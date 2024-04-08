Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра в ДНР

Российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова соединения ВДВ из состава группировки войск «Юг» взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР

Российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск «Юг» взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР. Об этом сообщили журналистам РИА Новости в Минобороны РФ.

Отмечается, что во время воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли огневые точки и укрытия противника на окраинах города.

«После нанесения огневого поражения ударами авиации и огнем артиллерии ВДВ, которые подавили основные огневые средства противника, ивановские десантники на боевых машинах десанта БМД-2 смогли подойти к позициям противника с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами», — сообщили в Минобороны.