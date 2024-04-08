Путин поручил создать российские приложения для мотивации к занятиям спортом

Предусмотреть это нужно при разработке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Президент России Владимир Путин поручил создать отечественные цифровые платформы и мобильные приложения для мотивации жителей к занятиям спортом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на перечень поручений.

В документе сказано, что при разработке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.