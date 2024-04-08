Путин поручил продлить линию метро до аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге

Ответственными за выполнение поручения назначили Михаила Мишустина и губернатора Ленобласти Александра Беглова.

Путин поручил продлить линию метро до аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент поручил правительству РФ проработать вопрос скоростного сообщения от Санкт-Петербурга до аэропорта Пулково, в том числе посредством продления линии метро.

Ответственными за выполнение поручения назначили Михаила Мишустина и губернатора Ленобласти Александра Беглова.