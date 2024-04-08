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Путин национализировал активы компании «АгроТерра»
«АгроТерра» входит в топ крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России. Ее производства есть в Курской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.

Путин национализировал активы компании «АгроТерра». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В понедельник, 8 апреля, президент подписал указ о временной передаче в управление Росимущества активов сельскохозяйственной компании «АгроТерра».

Ранее некоторыми долями распоряжались нидерландские Agroterra Investments B.V., NAP Finance B. V и другие.

Группа компаний специализируется на выращивании и поставках сельхозпродукции на различные предприятия, также она занимается производством семян пшеницы, сои, гибридов кукурузы и подсолнечника. «АгроТерра» входит в топ крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России. Ее производства есть в Курской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.