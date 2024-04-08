Полицейские задержали 44-летнего рязанца за кражу

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 44-летнего рязанца за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что к правоохранителям обратился 53-летний житель села Екшур Клепиковского района и сообщил, что из дома пропали деньги и смартфон.

После опроса местных жителей сотрудники полиции установили, что к краже причастен 44-летний местный житель. У него дома обнаружили и изъяли похищенный телефон.

Мужчина был ранее судим. Возбуждено уголовное дело.