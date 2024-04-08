Опубликованы итоги школьной олимпиады РГРТУ по физике

Победители и призеры получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ.

В воскресенье, 31 марта, в Рязанском радиотехническом университете состоялась олимпиада по физике.

В интеллектуальном соревновании приняли участие школьники из Рязанской, Московской и Владимирской областей.

Итоги олимпиады опубликованы на сайте РГРТУ: 10-е классы , 11-е классы .

Абсолютным победителем среди десятиклассников стал ученик школы № 39 Никита Ходюшин, а в зачете одиннадцатиклассников победил Иван Бонадыков, представлявший 58-ю школу.

Серия школьных олимпиад РГРТУ по профильным предметам: математике, физике, информатике и химии проводится в 2024 году в третий раз.

Победители и призеры получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Радиотехнический университет.