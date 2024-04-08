Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы

Евгений Кунгуров — заслуженный артист РФ, Чеченской республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера».

Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, заслуженный артист РФ написал супруге сообщение о намерении убить себя и пропал. Позже тело Кунгурова нашли возле его дома на Зоологической улице.

Отмечается, что в последнее время певец наблюдался у психиатра. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Евгений Кунгуров — заслуженный артист РФ, Чеченской республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера».