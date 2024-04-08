На рязанца завели уголовное дело за незаконную регистрацию должности гендиректора

Фактически он не управлял организацией и не участвовал в ее деятельности

На рязанца завели уголовное дело за незаконную регистрацию должности гендиректора. Об этом сообщает «Тульская таможня».

Отмечается, что мужчина предоставил свой паспорт для регистрации в качестве генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Сведения были внесены в ЕГРЮЛ.

При этом фактически директор не управлял организацией и не участвовал в ее деятельности.

Возбуждено уголовное дело.