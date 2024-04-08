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На двух жителей Рязанской области возбудили дела за фиктивную прописку мигрантов
Им грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

На двух жителей Рязанской области возбудили уголовные дела за фиктивную прописку мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники ведомтсва установили, что 31-летняя жительница поселка Мурмино Рязанского района фиктивно поставила на учет по месту своего проживания 32-летнего мужчину одной из стран Средней Азии. Фактически иностранец проживал в другом месте.

В Скопинском районе полицейские задержали 38-летнего жителя села Корневое. Отмечается, что он причастен к организации фиктивной постановки на учет по месту своего проживания 22-летнего мужчины одной из стран Средней Азии.

На злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. В полиции уточнили, что фиктивная постановка на учет иностранцев наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на три года.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что в выходные с 6 на 7 апреля во время проверочных мероприятий по пресечению нарушений миграционного законодательства сотрудники в Рязани и нескольких районах области нашли 60 разных административных правонарушений.

Уточняется, что на 12 работодателей оформили протоколы из-за незаконного привлечения мигрантов к работе.