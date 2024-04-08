Хинштейн: флаг России на номерах авто может стать обязательным до конца года

Отмечается, что такие регистрационные знаки легально изготавливают и реализуют частные компании, имеющие соответствующие лицензии МВД.

Флаг России на номерах авто может стать обязательным до конца года. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил РИА Новости.

Депутат рассказал, что в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, ему сообщили, что до конца текущего года в ГОСТ внесут соответствующие изменения.

Он отметил, что номера с российским триколором легально изготавливают и реализуют частные компании, имеющие соответствующие лицензии МВД.