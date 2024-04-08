30-летний безработный рязанец обокрал комнату подростка в общежитии

Инцидент произошел 10 февраля в Рязани.

30-летний безработный рязанец обокрал комнату подростка в общежитии. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел 10 февраля в Рязани. Пьяный мужчина проник в комнату, которую снимал несовершеннолетний студент колледжа, и похитил его вещи.

Отмечается, что часть вещей студенту вернули в ходе следствия, оставшуюся часть ему возместил обвиняемый.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.