30-летний безработный рязанец обокрал комнату подростка в общежитии
Инцидент произошел 10 февраля в Рязани.
30-летний безработный рязанец обокрал комнату подростка в общежитии. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Инцидент произошел 10 февраля в Рязани. Пьяный мужчина проник в комнату, которую снимал несовершеннолетний студент колледжа, и похитил его вещи.
Отмечается, что часть вещей студенту вернули в ходе следствия, оставшуюся часть ему возместил обвиняемый.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.