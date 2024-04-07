В Ставропольском крае в ДТП один человек погиб и еще четверо пострадали

В Ставропольском крае произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

По предварительным данным ведомства, в воскресенье, 7 апреля около 15:00 на 249 километре автодороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь» водитель «Лады Гранты», чтобы избежать наезда на впереди сбавивший скорость для поворота автомобиль, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с иномаркой «Опель Астра».

Отмечается, что пассажир «Гранты» скончался на месте аварии. Оба водителя, а также второй пассажир «Гранты» и пассажир иномарки госпитализированы.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»