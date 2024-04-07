В Шацке простились с погибшим в зоне СВО

Погиб Рожков 5 марта 2024 года. Похороны прошли с соблюдением всех воинских почестей.

В Шацке простились с погибшим в зоне СВО Александром Рожковым. Об этом сообщил глава администрации района Александр Нечушкин на своей странице во «ВКонтакте».

Мужчина подписал контракт в мае 2023 года и отправился на СВО. Отмечается, что он проходил службу в должности водителя-химика 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Погиб Рожков 5 марта 2024 года.

По словам Нечушкина, Рожков родился в 1972 году в Шацке. Он окончил среднюю школу и поступил в ПУ 26, где отучился на водителя. Кроме того, мужчина служил в рядах Советской армии. Потом работал на предприятиях района.

Похороны прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них участвовали представитель правительства Рязанской области, замминистра образования Сергей Хлыстов, военный комиссар Шацка, Шацкого и Чучковского районов Андрей Гальцов, родные и близкие военнослужащего.

Фото со страницы Александра Нечушкина