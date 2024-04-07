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В Рязани во время пожара спасли 16 человек
Сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Березовой поступило в 10:00. Горела квартира на четвертом этаже.

В Рязани во время пожара спасли 16 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Березовой поступило в 10:00. Горела квартира на четвертом этаже. Отмечается, что в подъезде было сильное задымление.

В региональном ГУ МЧС добавили, что пострадавших нет. С помощью спасательных устройств с верхних этажей спасли 16 человек.

В тушении пожара участвовало 12 человек, привлекалось три автомобиля. В течение 15 минут пожар локализовали на площади 10 квадратных метров, через три минуты возгорание ликвидировали.