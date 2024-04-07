В Канищеве в ДТП пострадали четыре человека

Инцидент произошел на улице Бирюзова, вблизи дома 21 корпус 2. Столкнулись «Шевроле Нива» под управлением 45-летнего жителя г. Рязани и «ВАЗ 21110» под управлением 34-летнего местного жителя.

В воскресенье, 7 апреля, примерно в 14:40, в Канищеве столкнулись «Шевроле Нива» под управлением 45-летнего жителя и автомобиля «ВАЗ 21110» под управлением 34-летнего рязанца. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Рязанской области».

Инцидент произошел на улице Бирюзова около дома № 21, корпус 2.

По данным ведомства, медицинская помощь потребовалась водителям, а также несовершеннолетним пассажирам «ВАЗа» в возрасте трех и 14 лет.

Отмечается, что проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.