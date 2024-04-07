В Кадоме пьяный водитель устроил ДТП

В Кадоме на улице Касимовской произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительной версии, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением.

В субботу, 6 апреля, примерно в 18.10 в Кадоме на улице Касимовской произошло ДТП. Об этом сообщил ИД «Пресса».

По предварительным данным издания, водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и на повороте на главную дорогу врезался в ехавшую по ней «семерку». ВАЗ получил серьезные механические повреждения.

Отмечается, что водитель не пострадал. По словам очевидцев аварии, водитель и пассажиры иномарки были пьяны.

Пострадавшую машину эвакуировали с места ДТП.