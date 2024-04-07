В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов

После четырех атак полностью сгорели два автомобиля. Также повреждена линия газопередачи.

В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов. Об этом в воскресенье, 7 апреля, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.⠀

По его словам, в поселке Ленинский Шебекинского городского округа из-за сброса взрывчатки загорелась крыша частного дома. Пожарные ликвидировали возгорание.⠀Кроме того, ВСУ FPV-дронами атаковали село Дроновка Грайворонского городского округа.

«В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля. Также повреждена линия газопередачи», — написал Гладков.

Он добавил, что пострадавших нет.