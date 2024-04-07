В Башкортостане произошло смертельное ДТП с участием мопеда

В Башкортостане произошло смертельное ДТП с участием мопеда. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новости МВД Башкортостана».

Авария произошла в воскресенье, 7 апреля, около 17:00 часов на 11 километре автодороги «Верхний Сарабиль — Кувандык».

По предварительным данным ведомства, 57-летний мужчина за рулем мопеда «Альфа» на перекрестке не уступил «Киа Рио» и столкнулся с легковушкой.

Отмечается, что водитель мопеда скончался до приезда скорой помощи. Как выяснили сотрудники полиции, погибший ехал без мотошлема. Другие подробности аварии уточняются.

Фото: Telegram-канал «Новости МВД Башкортостана»