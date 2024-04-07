Три сотрудника Запорожской АЭС пострадали после атаки ВСУ

В воскресенье, 7 апреля, ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой

Три сотрудника Запорожской АЭС пострадали после удара ВСУ. Об этом сообщили в «Росатоме».

По данным госкорпорации, в воскресенье, 7 апреля, ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего пострадали трое сотрудников. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в «Росатоме» отметили, что позже БПЛА атаковал район грузового порта. Также удару дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС. Критических повреждений и пострадавших нет.