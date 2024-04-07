Скопинец принял участие в шоу «Привет, Андрей»

Скопинец Никита Осин принял участие в музыкальном шоу «Привет, Андрей» на «России-1». Выпуск вышел в субботу, 6 апреля.

Скопинец Никита Осин принял участие в музыкальном шоу «Привет, Андрей» на «России-1». Выпуск вышел в субботу, 6 апреля, на платформе «Смотрим».

Выпуск назывался «Мой дом — моя крепость». В студии у Андрея Малахова звучали песни о доме.

Осин исполнил «Песню о далекой Родине» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». Кроме того, мужчина вместе со студией спел песню «О море, море».

Фото: скриншот из видео платформы «Смотрим»