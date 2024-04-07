Рязанка рассказала о заваленном сухими деревьями участке в центре города

Рязанка рассказала, что участок на улице Новослободской завален сухими деревьями, мусором и обрушенными сооружениями.

Рязанка рассказала, что участок на улице Новослободской завален сухими деревьями, мусором и обрушенными сооружениями. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора поста, сухие деревья лежат на участке около пяти лет.

«Я знаю, что с одной стороны бугор чистят, но женщина, которая там живет. Но с другой стороны просто помойка», — написали в сообщении.

Рязанка попросила убрать старые деревья. «По этой лестнице каждый день идут школьники в лицей № 4. Там одна искра и дома вспыхнут, как спички. Надеюсь, что в ближайшее время, вы это исправите!», — заключила женщина.

Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»