Тело пропавшей в Рязани 83-летней женщины нашли в пруду

Тело обнаружили в субботу, 6 апреля, в пруду на улице Гайдара. Железнодорожным МСО Рязани устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Тело пропавшей в Рязани 83-летней женщины нашли в пруду в поселке Южный. Об этом РЗН. Инфо сообщили в региональном СУ СК.

Тело обнаружили в субботу, 6 апреля, в пруду на улице Гайдара.

Железнодорожным МСО Рязани устанавливаются обстоятельства смерти жительницы 1940 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Рязани пропавшая 83-летняя женщина погибла. Ее местонахождение не было известно со 2 апреля.