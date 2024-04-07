Под Серпуховым в ДТП погибли двое детей

Под Серпуховым в ДТП погибли двое детей. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».

Инцидент произошел на дороге «Липицы-Новоселки». По данным ведомства, водитель легковушки не справилась с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась несколько раз.

Отмечается, что дети трех и шести лет от полученных травм скончались на месте. Женщину с многочисленными травмами доставили в больницу.

По словам ведомства, водитель легковушки ранее была лишена прав. Уголовное дело на контроле у прокуратуры.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»