В ТЦ «Барс на Московском» подвели итоги конкурса «Волшебный мир кожи»

В субботу, 6 апреля, в ТЦ «Барс на Московском» завершился 19-й традиционный конкурс «Волшебный мир кожи».

В субботу, 6 апреля, в ТЦ «Барс на Московском» завершился 19-й традиционный конкурс «Волшебный мир кожи».

Участие в конкурсе с тематикой «Люблю тебя, моя Россия!» и «Как прекрасен этот мир!» приняли 240 авторов из 28 социальных учреждений Московского района. Они представили 152 работы.

В этом году обрезки кожи представила мебельная фабрика «КожПромМебель».

Результаты конкурса были представлены по трем возрастным номинациям: дошкольная — от 3 до 7 лет; младшая школьная — от 7 до 11 лет; средняя школьная — от 11 до 16 лет.

Победителям вручили дипломы и подарки, остальным участникам — грамоты.