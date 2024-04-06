В Скопине жители устроили стихийную свалку возле дома

В Скопине местные жители начали выбрасывать мусор в неположенном месте, из-за чего возникла стихийная свалка. Это попало на камеры видеонаблюдения.

В Скопине местные жители начали выбрасывать мусор в неположенном месте, из-за чего возникла стихийная свалка. Это попало на камеры видеонаблюдения.

«Немного о стихийной свалке у дома 12 в АЗМР. Периодически ее убирают, но она возникает снова. Люди, перестаньте уже тут мусор кидать, вас же видно. Это небольшая часть записей», — сообщается в группе «Подслушано в Скопине».