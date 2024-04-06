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В Сасовском районе произошла смертельная авария
В Сасовском районе в субботу, 6 апреля, около 10:00 на автодороге Алешино — Ямбирно столкнулись два автомобиля. Есть погибший, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Сасовском районе в субботу, 6 апреля, около 10:00 на автодороге Алешино — Ямбирно столкнулись два автомобиля. Есть погибший, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, столкнулись Kia Optima под управлением 30-летнего жителя Московской области и «Лада Нива», за рулем которой был 30-летний касимовец.

В результате ДТП один из пассажиров «Нивы» погиб на месте, водитель и еще один пассажир госпитализированы. Водителю и трем пассажирам иномарки потребовалась помощь медиков.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.