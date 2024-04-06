В Ряжске похоронили погибшего на СВО Николая Тюрютикова

В Ряжске в субботу, 6 апреля, похоронили участника специальной военной операции на Украине Николая Тюрютикова. Об этом сообщается в группе «Подслушано Ряжск».

В Ряжске в субботу, 6 апреля, похоронили участника специальной военной операции на Украине Николая Тюрютикова. Об этом сообщается в группе «Подслушано Ряжск».

«Сегодня простились с нашим героем! Низкий поклон, светлая память, царствие небесное. Спасибо тебе за все, наш солдат», — сообщается в посте.