В Рязани за сутки полицейские изъяли из незаконного оборота 57 литров алкоголя
За сутки рязанские полицейские пресекли три нарушения правил торговли алкогольной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
За сутки рязанские полицейские пресекли три нарушения правил торговли алкогольной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Нарушения выявили в двух кафе — на улицах Дзержинского и Новикова Прибоя, а также в торговой точке на улице Зубковой.
Из незаконного оборота полицейские изъяли более 57 литров спиртного.
Возбуждены административные расследования. Нарушителям грозят штрафные санкции.
Проверки продолжаются.