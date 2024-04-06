В Рязани уроженка Саратова предстанет перед судом из-за смерти младенца

Завершено расследование уголовного дела в отношении безработной уроженки Саратовской области 1991 года рождения.

В Рязани уроженка Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Завершено расследование уголовного дела в отношении безработной уроженки Саратовской области 1991 года рождения.

Следствием установлено, что 30 ноября 2023 года женщина распивала спиртное и почти на час оставила без присмотра четырехмесячного сына на детской горке для купания, установленной в ванне с водой. В это время ребенок сполз в воду и утонул.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.