В Рязани на улице Пугачева нашли трупы отравленных собак

Несколько жителей написали заявление в полицию и вызвали участкового.

В Рязани на улице Пугачева массово отравили собак. Об этом сообщается в группе службы контроля за безнадзорными животными «ВКонтакте».

"Собаки были абсолютно мирные, их очень любили местные ребята. Жители дома их кормили. У детей шок, они обнаружили собак… Видели всю страшную картину. У ребят даже есть предположение, кто это сделал", — говорится в посте.

Также сообщается, что несколько жителей написали заявление в полицию и вызвали участкового.