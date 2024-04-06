В Рязани на Московском шоссе задержали наркозакладчика

Правоохранители во время антинаркотического рейда в одном из дворов в Московском районе Рязани заметили подозрительного мужчину и остановили его.

Правоохранители во время антинаркотического рейда в одном из дворов в Московском районе Рязани заметили подозрительного мужчину и остановили его. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что прохожий — ранее судимый за грабеж и незаконное хранение наркотиков 32-летний местный житель. Он признался, что «работает» розничным дилером нелегального наркомагазина, и показал место с недавней закладкой с синтетическим наркотиком.

Оперативники изъяли сверток с производным N-метилэфедрона массой 0,34 г.

В отношении мужчины заведено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Рязанца доставили в изолятор временного содержания.