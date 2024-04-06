В Пензе бездетная рязанка незаконно получила материнский капитал

Оперативники выяснили, что девушка предоставила ложные сведения о рождении ребенка в отделение фонда пенсионного и социального страхования по Пензенской области.

В Пензе жительница Рязани 1998 года рождения предоставила ложные сведения о рождении ребенка, чтобы получить материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Пензенской области.

Оперативники выяснили, что девушка предоставила ложные сведения о рождении ребенка в отделение фонда пенсионного и социального страхования по Пензенской области, получив материнский капитал, предназначенный для поддержки семей с детьми.

Полицейские установили, что детей у нее нет. Сумма выплаты составила почти 700 000 рублей.

Подозреваемая призналась в мошенничестве. Она рассказала, что похищенные средства потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Рязанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.