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В Пензе бездетная рязанка незаконно получила материнский капитал
Оперативники выяснили, что девушка предоставила ложные сведения о рождении ребенка в отделение фонда пенсионного и социального страхования по Пензенской области.

В Пензе жительница Рязани 1998 года рождения предоставила ложные сведения о рождении ребенка, чтобы получить материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Пензенской области.

Оперативники выяснили, что девушка предоставила ложные сведения о рождении ребенка в отделение фонда пенсионного и социального страхования по Пензенской области, получив материнский капитал, предназначенный для поддержки семей с детьми.

Полицейские установили, что детей у нее нет. Сумма выплаты составила почти 700 000 рублей.

Подозреваемая призналась в мошенничестве. Она рассказала, что похищенные средства потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Рязанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.