В Клепиковском районе грузовик вылетел на обочину
На трассе Рязань — Спас-Клепики в субботу, 6 апреля, фура вылетела на обочину и врезалась в дерево. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».
На трассе Рязань — Спас-Клепики в субботу, 6 апреля, фура вылетела на обочину и врезалась в дерево. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».
«Перед Малиновкой фура ушла с трассы, аккуратнее, из-за поворота ДТП не видно», — написал автор фото.
Выясняются подробности аварии.