В Госдуме сообщили, что россиянам в призыв могут прийти две повестки
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в весенний призыв может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная. Об этом он рассказал РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в весенний призыв может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная. Об этом он рассказал
Рассылка электронных повесток в весенний призыв пройдет в тестовом режиме. Пока не заработает реестр военнообязанных, основной остается бумажная повестка.
По словам Картаполова, россиянам может прийти электронная и бумажная повестка, но «ничего страшного в этом нет».
В военкомат в этом случае следует идти по бумажной повестке, пояснил Картаполов.
Депутат отметил, что бумажная и электронная повестки полностью идентичные.