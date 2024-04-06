В Госдуме сообщили, что россиянам в призыв могут прийти две повестки

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в весенний призыв может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная. Об этом он рассказал РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в весенний призыв может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная. Об этом он рассказал РИА Новости.

Рассылка электронных повесток в весенний призыв пройдет в тестовом режиме. Пока не заработает реестр военнообязанных, основной остается бумажная повестка.

По словам Картаполова, россиянам может прийти электронная и бумажная повестка, но «ничего страшного в этом нет».

В военкомат в этом случае следует идти по бумажной повестке, пояснил Картаполов.

Депутат отметил, что бумажная и электронная повестки полностью идентичные.