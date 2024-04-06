Рязанец сфотографировал в ночном небе комету Понса-Брукса

Рязанцу удалось сфотографировать комету Понса-Брукса. Снимки опубликованы в группе Rznastro в соцсети «ВКонтакте».

Рязанцу удалось сфотографировать комету Понса-Брукса. Снимки опубликованы в группе Rznastro в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 6 апреля.

«Итак, подведение итогов вчерашней „вылазки в космос“. Во главе событий, конечно, была комета Понса-Брукса — поймал- таки ее за хвост! Пристрелочные кадры делал по туманности Ориона, и один из них оказался вполне себе интересным, хоть и впритык к деревьям», — сообщается в посте.