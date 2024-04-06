Рязанцы занялись сапсерфингом в затопленном Лесопарке

В подтопленном в ходе половодья Лесопарке рязанцы занялись сапсерфингом. Фото опубликовал телеграм-канал РИА Новости в субботу, 6 апреля.

В подтопленном в ходе половодья Лесопарке рязанцы занялись сапсерфингом. Фото опубликовал телеграм-канал РИА Новости в субботу, 6 апреля.

«В охваченных паводками регионах России жители приспосабливаются, как могут. Жители Рязани, например, используют затопленный лесопарк для сапсерфинга», — сообщается в посте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лесопарке вода вышла за пределы ворот.

Видео: РИА Новости