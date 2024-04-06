РИА Новости: в «Крокусе» при теракте не сработала часть системы пожаротушения

В «Крокус Сити Холле» во время пожара после теракта не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В «Крокус Сити Холле» во время пожара после теракта не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — отметил источник.

По словам представителя экстренных служб, система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре, а также запустила оповещение внутри здания.

Собеседник агентства не исключил, что могла не сработать осциллирующая система пожаротушения, расположенная по периметру всего зала. Она включается автоматически после подачи с датчика сигнала инфракрасного излучения, который, возможно, не сработал.

Ранее защита пострадавших при теракте в «Крокусе» подала в СК заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертной площадки. По их мнению, материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала, могли способствовать стремительному развитию пожара. Пресс-служба Crocus Group сообщила, что они соответствуют стандартам.

Напомним, число погибших во время теракта увеличилось до 145 человек.