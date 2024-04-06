На СВО погиб кораблинец Александр Кошкин
В зоне СВО 25 марта погиб уроженец города Кораблино 32-летний Александр Кошкин. Об этом сообщается в группе Кораблинской средней школы имени Героя России Игоря Сарычева.
В зоне СВО 25 марта погиб уроженец города Кораблино 32-летний Александр Кошкин. Об этом сообщается в
Александр Кошкин жил в селе Михино. После армии служил по контракту в рязанских войсках ВДВ, на военном задании был в Омске. Вернувшись на родину, создал семью.
10 октября 2022 года был призван по мобилизации, полтора года ефрейтор участвовал в специальной военной операции: выезжал на передовую, чтобы забрать подбитую технику, отремонтировать и вновь привести в боевое состояние.
Погиб при выполнении задач на территории ЛНР и Украины.
Педагогический коллектив школы выразил соболезнования семье погибшего.