На СВО погиб кораблинец Александр Кошкин

В зоне СВО 25 марта погиб уроженец города Кораблино 32-летний Александр Кошкин. Об этом сообщается в группе Кораблинской средней школы имени Героя России Игоря Сарычева.

В зоне СВО 25 марта погиб уроженец города Кораблино 32-летний Александр Кошкин. Об этом сообщается в группе Кораблинской средней школы имени Героя России Игоря Сарычева.

Александр Кошкин жил в селе Михино. После армии служил по контракту в рязанских войсках ВДВ, на военном задании был в Омске. Вернувшись на родину, создал семью.

10 октября 2022 года был призван по мобилизации, полтора года ефрейтор участвовал в специальной военной операции: выезжал на передовую, чтобы забрать подбитую технику, отремонтировать и вновь привести в боевое состояние.

Погиб при выполнении задач на территории ЛНР и Украины.

Педагогический коллектив школы выразил соболезнования семье погибшего.