Запорожскую АЭС атаковали боевые дроны ВСУ
«Зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС», — указано в публикации пресс-службы учреждения.
Запорожскую АЭС атаковали боевые дроны ВСУ. Об этом сообщил официальный Telegram-канал пресс-службы станции.
«Зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС», — указано в публикации.
Уточняется, что критически важная инфраструктура не повреждена. Системы атомной станции работают без нарушений.