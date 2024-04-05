Ямы у Академии единоборств заасфальтируют на следующей неделе

На данный момент подрядчик выравнивает участок дороги при помощи щебня и гранулята.

Ямы на улице Парковый проезд у Академии единоборств заасфальтируют с 8 по 14 апреля. Об этом в пятницу, 5 апреля, РЗН. Инфо сообщили в горадминистрации.

По словам ведомства, на данный момент подрядчик выравнивает участок дороги при помощи щебня и гранулята. Участок заасфальтируют на следующей неделе.

Напомним, у рязанской Академии единоборств засняли огромные ямы на дороге. Позже там застрял «КамАЗ».