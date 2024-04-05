Wildberries построит в Рязани еще один склад

Склады появятся под Москвой, в Рязани, Волгограде, Ярославле, Челябинске, Ростове-на-Дону, Твери, Новосибирске и Воронеже.

Wildberries построит в Рязани еще один склад. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Wildberries вложит в строительство новых складов более 103,5 млрд рублей. К концу года компания планирует построить около 2,5 млн кв. м складских площадей.

Склады появятся под Москвой, в Рязани, Волгограде, Ярославле, Челябинске, Ростове-на-Дону, Твери, Новосибирске и Воронеже.