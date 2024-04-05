В Волгограде толпа школьниц снимала избиение 10-летней девочки

У пострадавшей сломано ребро.

В Волгограде толпа школьниц снимала избиение 10-летней девочки. Пост об этом в пятницу, 5 апреля, опубликовал Telegram-канал «Инцидент Россия | 112 | ЧП».

Несовершеннолетнюю избили в туалете торгового центра. Между двумя сверстницами произошел словесный конфликт, после которого одна из девочек напала на пострадавшую. Она наносила удары по голове и телу, пока другие школьницы смеялись и снимали драку на телефон.

Подростки не пытались разнять девушек, а наоборот подбадривали и советовали, как нанести больше увечий. По предварительным данным, у потерпевшей сломано ребро.

«Дочь ничего не рассказала об этом инциденте, потому что девочки обещали ей расправу над всей семьей. Сказали: „Если расскажешь маме, мы придём и порежем всю твою семью“. Но я заметила у дочери синяки. Думала, может на танцах травму получила или на физкультуре. А потом мне прислали видео, которые я до сих пор не могу до конца досмотреть, сердце разрывается», — сообщила мама пострадавшей.

По данному факту полиция начала проверку.