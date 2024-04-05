В Ульяновске женщина погибла, выпав из окна дома

В Ульяновске женщина погибла, выпав из окна дома. Об этом сообщил портал « Улправда ».

Инцидент произошел в четверг, 4 апреля, в Заволжском районе Ульяновска, на улице Врача Михайлова.

40-летняя женщина выпала из окна подъезда между восьмым и девятым этажами. От полученных травм она умерла на месте.

«Обстоятельства гибели жительницы города выясняются. Проводится проверка», — прокомментировал корреспонденту ulpravda.ru старший помощник руководителя СУ СК России по Ульяновской области Евгений Словцов.