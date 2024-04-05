В Тверской области осудили рязанку за распространение наркотиков

Суд назначил преступнице семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Тверской области осудили рязанку за распространение наркотиков. Об этом сообщает Калининский районний суд.

Отмечается, что в 2022 году девушка через «Интернет» начала получать информацию от кураторов и забирала из тайников крупные партии наркотиков, доставляла их в Тверскую область.

Места расположения сделанных тайников она фотографировала, описывала их координаты и отправляла сообщникам.

Полицейские задержали рязанку с запрещенным веществом весом 784 грамма.

Суд назначил преступнице семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.