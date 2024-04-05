В Тверской области осудили рязанку за распространение наркотиков
Суд назначил преступнице семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Тверской области осудили рязанку за распространение наркотиков. Об этом сообщает Калининский районний суд.
Отмечается, что в 2022 году девушка через «Интернет» начала получать информацию от кураторов и забирала из тайников крупные партии наркотиков, доставляла их в Тверскую область.
Места расположения сделанных тайников она фотографировала, описывала их координаты и отправляла сообщникам.
Полицейские задержали рязанку с запрещенным веществом весом 784 грамма.
Суд назначил преступнице семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.