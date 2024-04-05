В Татарстане задержали педофила, который искал жертв в игре

В Татарстане задержали педофила, который искал жертв в игре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, мужчина изнасиловал трех детей. Первым о насилии сообщил восьмиклассник. По его словам, он познакомился с взрослым опытным геймером в мобильной игре. После переписки 43-летний мужчина пригласил подростка вместе поиграть у него дома в Зеленодольске. Там мужчина изнасиловал мальчика.

Позже стало известно, что по аналогичной схеме мужчина изнасиловал еще двух школьников.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних».