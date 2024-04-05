В Шацком районе полицейские задержали мужчину, который доставлял в район партии нелегальных сигарет

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

В Шацком районе полицейские задержали мужчину, который доставлял в район партии нелегальных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские обратили внимание, что в некоторых торговых точках Шацкого района продаются сигареты известных марок сомнительного качества, но по цене ниже рыночной, без специальной маркировки. Оперативники установили поставщика в район нелегального товара. ИМ оказался 56-летний рязанец.

Выяснив время очередного прибытия рязанца, полицейские остановили его легковой автомобиль. В салоне и багажнике нашли 4490 пачек немаркированных сигарет. Их общая стоимость составила 579 210 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.