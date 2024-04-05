В Рязанском районе мужчина зарезал сына ножом, а затем воткнул в шею ножницы
Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу.
В Рязанском районе мужчина зарезал сына ножом, а затем воткнул в шею ножницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Отмечается, что в понедельник, 1 апреля, в селе Поляны между родственниками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения произошел бытовой конфликт.
Отец зарезал сына ножом, а затем воткнул ножницы в шею. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу.