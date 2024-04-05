В Рязанской области стартовал конкурс лучших практик наставничества. Об этом сообщает пресс-служба АРБ.
С 3 апреля стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества Рязанской области — 2024», который проводится в рамках нацпроекта «Производительность труда». Организатором мероприятия стало региональное министерство экономического развития.
Конкурс проводится с целью выявления и распространения передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества и тиражирование эффективных практик наставничества в Рязанской области.
Участники будут соревноваться в 5 номинациях. Компании, реализующие мероприятия нацпроекта «Производительность труда», могут подать заявки в категориях:
- «Прорывные технологии повышения производительности труда»;
- «Профессиональное развитие молодежи»;
- «Цифровые инновации на предприятии».
Для предприятий, не являющихся участниками нацпроекта, предусмотрены специальные номинации:
- «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда»;
- «Наставничество в индустрии гостеприимства».
Участие в конкурсе бесплатное. Подведение итогов, награждение победителей и финалистов состоится в июле-сентябре 2024 года.
Документы от конкурсантов ― заявка и согласие на обработку персональных данных ― предоставляются с 3 апреля по 31 мая 2024 года включительно на бумажном носителе и в электронном виде на адрес электронной почты: yankina.