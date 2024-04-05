В Рязанской области стартовал конкурс лучших практик наставничества

Участники будут соревноваться в 5 номинациях.

В Рязанской области стартовал конкурс лучших практик наставничества. Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

С 3 апреля стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества Рязанской области — 2024», который проводится в рамках нацпроекта «Производительность труда». Организатором мероприятия стало региональное министерство экономического развития.

Конкурс проводится с целью выявления и распространения передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества и тиражирование эффективных практик наставничества в Рязанской области.

Участники будут соревноваться в 5 номинациях. Компании, реализующие мероприятия нацпроекта «Производительность труда», могут подать заявки в категориях:

«Прорывные технологии повышения производительности труда»;

«Профессиональное развитие молодежи»;

«Цифровые инновации на предприятии».

Для предприятий, не являющихся участниками нацпроекта, предусмотрены специальные номинации:

«Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда»;

«Наставничество в индустрии гостеприимства».

Участие в конкурсе бесплатное. Подведение итогов, награждение победителей и финалистов состоится в июле-сентябре 2024 года.